Nella serata di mercoledì la manifestazione No Pass di Pesaro, organizzata da Io Apro, si è diretta sotto la casa del sindaco della città Matteo Ricci. Dalla strada cinquecento persone hanno scandito slogan No vax e urlato insulti. Un atto che è stato stigmatizzato in maniera bipartisan alla Camera dei deputati dove in molti hanno preso la parola per solidarizzare con Ricci, dal dem Emanuele Fiano al leghista Raffaele Volpi passando per Osvaldo Napoli e Silvia Fregolent, la condanna è stata unanime.