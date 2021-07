L’idea è arrivata da New York, dove il sindaco Bill de Blasio ha deciso di dare 100 dollari ai cittadini che ricevono la prima dose di vaccino contro il Covid. E ora il presidente americano Joe Biden si rivolge ai governi statali e locali degli Stati Uniti affinché implementino la stessa misura, per convincere chi è ancora scettico a farsi somministrare il siero. I pagamenti rappresentano “un ulteriore incentivo per aumentare i tassi di vaccinazione, proteggere le comunità e salvare vite”, ha affermato il Dipartimento del Tesoro. I fondi saranno attinti dai 350 miliardi di dollari per i governi statali e locali inclusi nel pacchetto di incentivi approvato all’inizio di quest’anno. Biden ha inoltre dichiarato nel corso di una conferenza stampa che “tutto il personale federale dovrà indossare la mascherina” e che “tutti gli esperti avvertono che i casi di Covid-19 continueranno a salire”.

Di fatto, già da inizio luglio i contagi negli Stati Uniti continuano ad aumentare. Il consigliere della Casa Bianca per il Covid-19 Anthony Fauci ha dichiarati ai microfoni di Msnbc che i dati più recenti mostrano che una persona vaccinata può infettarsi con la variante Delta e “anche se è un evento raro, può trasmettere il virus alle persone non infette”. Fauci ha spiegato in questo modo perché i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc) abbiano reintrodotto la raccomandazione di usare le mascherine al chiuso anche per i vaccinati. I Cdc non sono cambiati, ha precisato Fauci, “quello che è cambiato è il virus”.

La prima raccomandazione (sul non indossare le mascherine per chi era vaccinato) è stata emessa quando circolava la variante alfa, ma ora “abbiamo a che fare con la variante delta, che è davvero molto più trasmissibile”. Fauci ha affermato che le nuove linee guida hanno lo scopo di “proteggere le persone vulnerabili con cui si potrebbe entrare in contatto inavvertitamente”. “Se si è vaccinati è estremamente improbabile che si venga ricoverati in ospedale o si muoia”, ha precisato Fauci, ma “se hai il virus nel rinofaringe” e vai a casa, e a casa hai persone fragili, “ti proteggi”, “questo è il motivo del mandato di indossare la mascherina“.