Più che Amici, verrebbe da dire. Bryan Ramirez e Paola De Filippis, ex ballerini della trasmissione di Maria De Filippi, si sposano. Entrambi avevano partecipato alla 17esima edizione del talent, ma i più ricorderanno Bryan che arrivò al serale (eliminato poi alla settima puntata). Eppure tra i due l’amore non è sbocciato nella scuola bensì fuori, qualche mese dopo.

Ora il grande passo. La proposta di matrimonio è stata pubblicata sui social il 26 luglio. Nella meravigliosa cornice di Cefalù, al tramonto, Bryan si è inginocchiato di fronte alla sua amata. “Me dijo que sì” (Mi ha detto sì, trad), ha scritto lui come didascalia. Poi alcune parole: “Quando sono caduto, tu eri lì a prendermi. Mi hai dato forza anche quando non ne avevo. Da quando ci sei tu, la mia vita è cambiata a 360 gradi. Sei stata la luce che ha illuminato il mio cammino”.

E poi ancora: “Oggi ti ho chiesto di sposarmi perché sono sicuro che sei la persona che voglio nella mia vita. Sono certo che siano pochi gli amori come il nostro. Siamo e saremo io e te contro il mondo. Ti amo con il cuore e non solo”. Il video ha raccolto numerosi commenti di congratulazioni, tra cui quelle di Elena D’Amario (ballerina professionista di Amici) e Giordana Angi (ex cantante del talent). La promessa sposa, invece, ha scritto: “Mi trema ancora il cuore. Mi hai reso la donna più felice di questo mondo… Non ho tante parole. Sembra un sogno, ma è la realtà. Ti dico di sì, oggi e sempre. Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo da per Sempre. Ti amo”.