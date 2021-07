Su Rai 1, nella puntata di Estate in diretta del 28 luglio, Massimo Ferrero ha ripercorso la propria vita, privata e professionale. “Non mi sono mai annoiato”, ha esordito. E poi: “Io ho preso tutto da mia madre, era un ‘carabiniere’. Aveva dei banchi di frutta a piazza Vittorio, portava avanti tutta la baracca. Il sor Vittorio, mio padre, era un paracu*o. Lavorava all’Atac, viveva nel suo mondo, era un intellettuale”. E ancora ha detto: “Prima ero ricco ed ero proprietario del mio tempo, ora sono meno ricco perché lavoro molto di più. Ormai la Sampdoria è il proprietario del mio tempo. Ecco adesso per esempio, appena esco da qua e vado a Milano… non ho l’aereo privato eh, ho pagato il biglietto. Abbiamo un po’ di calciomercato da fare”.

E poi, dopo aver raccontato di alcuni importanti incontri (con Gianni Morandi, con Monica Vitti) ha voluto concludere ‘in bellezza’. Ecco allora il momento piccante con la conduttrice: “Vedi quando sorridi quanto sei bella? Non te sto a batte i pezzi – ha detto ironicamente alla padrona di casa – poi magari ce caschi… ma non qua, di fuori. Però sei troppo alta”. Ma la conduttrice subito: “Ci sta guardando mio marito“. “Sei un uomo fortunato, tienitela stretta”, ha allora replicato Ferrero guardando in camera.