Ha chiuso in bellezza la 10ima edizione di Temptation Island, con ben 3.694.000 spettatori pari al 27.4% di share. Ad intrattenere è stato soprattutto il falò di confronto tra Manuela Carriero e Stefano Sirena, fidanzati da più di 4 anni. E a far i conti ci ha pensato Valentina Vignali, influencer, modella ed ex gieffina che, proprio durante la puntata finale di ieri 27 luglio, ha pubblicato su Instagram alcune chat piccanti con Stefano. “Ho appena fatto una scoperta shockante”, ha esordito lei. Poi: “Ho letto su internet che stanno insieme da 4 anni e mezzo, quindi tipo dal 2016-2017.. guardate cosa ho trovato nei miei direct (messaggi privati che si inviano su Instagram, ndr)”.

Ed era il 1° dicembre 2017 quando Stefano scriveva a Valentina: “L’avevo detto che sei più bella di prima” e poi, nei mesi successivi: “Quanto sei sexy” oppure “Ti voglio portare a cena“. “Quindi.. mentre stava con lei ha scritto a me e chissà a quante altre ragazze”, ha infine commentato l’influencer seguita da 2.3 milioni di persone.