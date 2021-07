L’introduzione del green pass per tornare in presenza negli atenei “potrebbe aiutare”. A dirlo è stata Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, a margine dell’inaugurazione del Chemistry Interdisciplinary Project (ChIP), il nuovo padiglione destinato alla chimica dell’Università degli studi di Camerino. “Raccomando e sollecito tutto il mondo universitario e i giovani, a riprendere in presenza le lezioni – ha detto – Garantire la presenza vuol dire anche garantire la sicurezza e l’unica strada che abbiamo oggi è il vaccino“.