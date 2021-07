I futuri modelli di Tesla non potranno essere ordinati con il volante tradizionale. Lo ha affermato chiaramente il 23 luglio Elon Musk rispondendo con un secco “no” ad un cliente che su Twitter gli chiedeva se ci fosse una minima possibilità di avere il “volante normale”. Coloro che acquisteranno una nuova Tesla Model S o Model X potranno utilizzare solo il volante Yoke (che molti chiamano “a farfalla”), ispirato un po’ a quelli delle auto da corsa e un po’ ai joystick dei videogiochi.

Probabilmente questi due modelli saranno un modo per tastare il terreno dal momento che Yoke potrebbe espandersi a tutti i modelli Tesla di nuova generazione. Questa è l’intenzione del CEO dell’azienda statunitense ma attenzione perché sembra che il nuovo volante non sia molto efficace nelle manovre rapide su fondi stradali non standard ma anche su neve o sugli sterrati.