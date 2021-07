Daniel Marcal era stato ingaggiato da Philip Freeborn per creare un home cinema sospeso con tanto di stanza ‘delle meraviglie’ per un valore di 450.000 sterline. La creazione, racconta il Daily Mail, doveva essere adatta alla villa del milionario, una proprietà costata 7 milioni di sterline che si trova a Totteridge, Barnet, a nord di Londra. I fatti risalgono al 2014. Cosa è accaduto? L’architetto ha fatto trovare a dirigente della Barclays Capital e a sua moglie, Christina Goldie, una grande scatola di vetro che niente aveva a che vedere col progetto originario. La coppia lo ha ora citato in giudizio e ha chiesto un risarcimento di 500.000 sterline. Non solo, Marcal è stato sospeso dall’esercizio della professione per 12 mesi a causa della sua “inaccettabile mancanza di professionalità”. Il grande schermo chiesto da Freeboorn avrebbe dovuto ‘fluttuare nell’aria”: qualcosa che fluttua c’è, ma non è nemmeno lontanamente simile a quanto stabilito con Marcal. L’architetto si difende dicendo di aver avuto un ruolo marginale nel progetto e che le modifiche sono state via via approvate dai coniugi. Il giudice ha dato ragione alla coppia che ha deciso di demolire “il cinema con stanza sospesa”.