Stefano De Martino e Fiammetta Cicogna sposi. Sì, ma per finta. L’ex ballerino di Amici e la modella e conduttrice milanese stanno girando a Castello di San Giorgio Canavese (Torino) il film dal titolo Il giorno più bello, che segna il debutto al cinema dell’ex marito di Belén Rodriguez. Insieme a loro dovrebbero recitare anche Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Violante Placido e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale.

E sui social i due giovani attori ci scherzano su. Lei, seguita da 276mila persone, ha pubblicato una storia in cui De Martino sembra aiutarla a pettinarsi per il “grande giorno” come tanto di “Ahi!” (recitato) quando lui sembra averle strappato un capello. Stefano invece, seguito da 4.5 milioni di follower, l’ha ripresa proprio mentre stava per scendere dall’automobile con il vestito da sposa. Sembrerebbe tutto vero, se non fosse che lei indossa le infradito…