Il 72% degli italiani è favorevole all’applicazione del green pass. Soltanto il 23% dichiara di essere contrario. E’ quanto emerge dal sondaggio dell’Istituto Demopolis per Radio1 Rai sulla certificazione verde che dal prossimo 6 agosto sarà necessaria per accedere ad eventi, ristoranti, consumazione al tavolo nei bar, palestre al chiuso. Il sondaggio evidenzia come si tratti principalmente di elettori del Partito Democratico (93%). Seguono, favorevoli all’utilizzo del green pass, gli azzurri di Forza Italia (85%), il Movimento 5 Stelle (82%), Lega (60%). Coloro che meno credono nella certificazione verde sono gli elettori di Fratelli d’Italia, il 48%.

Ma c’è di più. A fronte delle misure che entreranno in vigore la prossima settimana, ben il 75% degli italiani ritiene che il green pass andrebbe utilizzato anche su aerei, navi, treni e bus a lunga-media percorrenza. Solo il 19% si ritiene contrario ed il 6% si è astenuto dal rispondere al sondaggio. Tra i temi caldi in questi giorni, complice l’imminente riapertura delle scuole, è l’obbligo del vaccino per insegnanti e personale scolastico. Il 78% dei partecipanti al sondaggio ritiene di essere d’accordo con l’obbligatorietà, il 18% non d’accordo e il 4% non sa. Al momento dei 60 milioni di residenti in Italia il 51% risulta vaccinato con entrambe le dosi (oltre il 56% tra gli over 12), il 13% con una sola dose mentre i non vaccinati sono al 36% (30% degli over 12). Tra i non vaccinati il 45% non lo ha fatto per mancanza di fiducia e paura di effetti collaterali, il 30% perché i contagi sono diminuiti e non ritiene più necessaria la vaccinazione, il 18% perché non ha voluto fare Astrazeneca e il 7% per difficoltà con la prenotazione.