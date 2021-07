Una villetta familiare è esplosa domenica mattina a Santa Maria al Bagno, in provincia di Lecce. Gli occupanti, un uomo e un bambino di 5 anni, il nipote, sono rimasti gravemente feriti e sono stati ricoverati entrambi in prognosi riservata nel Centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi.

I sanitari, prima di 48 ore, non potranno delineare l’esatta condizione clinica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. In condizioni meno gravi il padre del bambino, mentre la madre che ha assistito alla scena è stata soccorsa e condotta sotto choc presso il vicino ospedale di Gallipoli. Preoccupano soprattutto le condizioni del bimbo, ricoverato in codice rosso, che ha riportato ustioni su tutto il corpo.