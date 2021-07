Si aprono i lavori della Sessione Ulteriore del XXXIV Congresso nazionale forense. Da tutta Italia, 650 delegati, avvocate e avvocati per discutere sulle riforme della Giustizia avanzate dal governo e in discussione in Parlamento. Ad aprire i lavori alle 9.30, le relazioni dei vertici istituzionali e politici degli oltre 240mila avvocati italiani, alla presenza della ministra di Giustizia, Marta Cartabia.