Perché 917 emendamenti alla riforma della giustizia e non quattro di merito? “Il nostro obiettivo è offrire una risposta che sia efficace equa nell’interesse dei cittadini“. C’è una trattativa per evitare che il governo ponga la questione di fiducia? Su questo l’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di rientro nella sua abitazione a Roma, prima della riunione con i gruppi parlamentari preferisce non rispondere.