Giorgia Rossi farà parte della squadra di Dazn. La giornalista sportiva ex Mediaset si ritroverà nel ‘team’ di cui fa parte anche Diletta Leotta e in molti già parlano di rivalità tra le due giovani e talentuose professioniste. Ma Rossi, intervistata da Oggi prova a gettare acqua sul fuoco: “Quando mi hanno contattato, non ho pensato a Diletta. Ci dipingono come rivali, ma non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa”. Quale? Secondo Giorgia Rossi, Leotta è “una conduttrice, un personaggio pubblico che ha fatto cose che piacerebbero anche a me, tipo Sanremo, e con tante qualità che apprezzo molto”. Non solo, secondo Rossi il suo fidanzato, il collega Alessio Conti, ‘batte’ senza problemi Can Yaman, compagno della Leotta…