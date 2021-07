Loredana Bertè deve fermarsi. Lo ha annunciato pochi giorni fa il suo staff tramite la pagina Instagram: “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici, dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto”, si legge. E poi: “Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour […] siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. ”

Salta dunque la prima data del tour del 23 luglio a Cervignano del Friuli (Udine). Ovviamente i biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data (mentre il rimborso potrà essere richiesto da oggi lunedì 19 luglio fino a venerdì 23 luglio). Si conclude con una rassicurazione il post della cantante: “State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”.