Dopo Federico Bernardeschi il turno di Marco Verratti. Il clima nuziale non abbandona gli azzurri dopo il trionfo a Euro 2020, il campione del Paris Saint Germain ha spostato la modella Jessica Aidi, sua compagna da due anni. Nozze celebrate nella capitale francese, festa di rito all’hotel Crillon di Parigi con invitati d’eccezione: da Zlatan Ibrahimovic a Javier Pastore, da Ezequiel Lavezzi e Salvatore Sirigu al campione Kylian Mbappé.

Non solo, a sorpresa tra gli invitati sono apparsi anche Carla Bruni e suo marito Nicolas Sarkozy. L’ex première dame ha deciso di stupire tutti: dopo aver scaldato l’ugola si è esibita nel corso della festa. “Ora canta ai matrimoni“, hanno ironizzato in molti, quasi a voler segnalare il declino della sua carriera da cantante. D’altronde la sua voce sospirata e sussurrata non aveva mai di certo ottenuto grandi consensi dalla critica di tutto il mondo.

Si è prima esibita, se così si può dire, sulle note di “Quelqu’un m’a dit” per poi lanciarsi nella versione francese di “Il cielo in una stanza”, il tutto tra gli sguardi e gli applausi di suo marito Nicolas. Regalo gradito? Bruni ha iniziato la sua carriera come cantante, dopo una lunga carriera nella moda, nel 2002 con il suo primo album “Quelqu’un m’a dit”, ne sono arrivati altri cinque nel corso degli anni, l’ultimo uscito nel 2020 dal titolo “Carla Bruni”. Sul finale, forse per spingere maggiormente sull’allegria, gli ospiti hanno intonato “Felicità” di Albano, uno a cui la voce sicuramente non manca.