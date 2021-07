La pandemia torna a spaventare i mercati. Borse europee tutte in rosso, lunedì, su timori per la diffusione della variante Delta che preoccupa gli investitori riaccendendo i timori per la ripresa economica. In contemporanea pesa anche il calo del prezzo del petrolio, dopo che domenica la riunione dell’Opec ha concordato di allentare i tagli all’offerta a partire da agosto e almeno fino al dicembre 2022. La decisione, motivata da considerazioni sul buon ritmo della ripresa e sull’accelerazione dei programmi di vaccinazione, ha comportato un’immediata discesa delle quotazioni del greggio il che sta pesando sui titoli del comparto.

Mentre il governo valuta misure più restrittive sull’uso del green pass, Piazza Affari è maglia nera e lascia sul terreno più del 3%, dietro a Francoforte (-2,69%), Parigi (-2,51%), Madrid (-2,38%) e Londra (-2,28%). Il titolo più pesante del listino principale è Enel che perde il 4,8%. Male anche Cnh e Stellantis. Sul fronte obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è allargato a 107 punti base. In scia ai listini del Vecchio continente, ha aperto in forte calo anche Wall Street. I tassi sui Treasuries a 10 anni sono scivolati fin sotto l’1,25%, scontando la prospettiva del rallentamento dell’economia con nuove eventuali misure di restrizione. Cedono soprattutto i titoli che hanno beneficiato della riapertura delle economie, come quelli delle compagnie aeree. Con la variante Delta che si sta diffondendo ovunque, perdono anche i titoli delle multinazionali del calibro di Caterpillar, Boeing e General Motors.

La decisione dell’Opec prevede che da agosto l’alleanza petrolifera aumenterà la sua produzione giornaliera di 400.000 barili al mese. Questo significa, tra l’altro, che la disputa tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che ha bloccato l’accordo due settimane fa, per ora è risolta. La riunione ministeriale ha deliberato che, a partire dall’1 maggio 2022, ci sarà un “adeguamento” delle quote di produzione per Emirati Arabi, Iraq e Kuwait. La situazione sarà riesaminata nel dicembre 2021, secondo quanto hanno concordato i Paesi produttori.