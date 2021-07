Sono molti i tweet che mostrano la devastazione provocata dall’acqua del piccolo fiume Inde, che scorre per una cinquantina di chilometri tra Belgio e Germania. Dopo le violente precipitazioni delle scorse ore, il fiume, deviato anni fa per favorire l’attività estrattiva di carbone, è esondato, sommergendo l’ara della miniera. In rete sono molti i commenti che sottolineano le storture dell’azione dell’uomo: “Qualcuno aveva creato un ruscello per il carbone. Apparentemente all’acqua non interessa”. E, ancora: “Nel 2005 l’Inde è stato deviato per la miniera a cielo aperto. La natura si cura da sola. Fine della storia, niente da aggiungere”.