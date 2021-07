Le ‘truffe sentimentali’ che si consumano sul web sono tante ed è spesso difficile, per le vittime, scoprire l’inganno. Di sentimentale, per altro, c’è ben poco. Basta leggere quello che è capitato a tre sorelle del Basso Vicentino per farsi un’idea. Un uomo si è spacciato per l’attore Colin Firth e ha estorto loro 3.300 euro. La scusa? Le foto di una delle tre, caricate su Facebook, lo avevano molto colpito e ha così proposto di creare un sito ‘dedicato’. Ma non finisce qui. L’uomo ha poi fatto credere alle tre sorelle di averle omaggiate con tre automobili, fermate in dogana Usa: servivano 21 mila euro per ‘sbloccarle’. E chi avrebbe dovuto pagare? Le tre donne. È stata la banca ad accorgersi che il conto corrente dell’uomo era in una blacklist. Ora il finto Colin Firth è stato denunciato.