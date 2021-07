È stato raggiunto alle gambe da tre colpi d’arma da fuoco il conduttore e giornalista Enzo Sangrigoli che al momento si trova ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato con l’elisoccorso. La struttura sanitaria fa sapere che le condizione di Sangrigoli sono stabili e che “solo uno dei proiettili è stato trattenuto: sarà quindi necessario estrarlo chirurgicamente”. A sparare Sergio Nuccio Floresta, 50 anni che è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio: Floresta si è costituito. L’agguato questa mattina 15 luglio ad Adrano, Catania, in via Duca di Miserbianco. Enzo Sangrigoli è station manager di Radio Flash e nel 2018 presidente è stato nominato della Sala Stampa Lucio Dalla al Festival di Sanremo in rappresentanza delle radio locali. Si indaga sul movente: alla base del gesto potrebbe esserci una lite tra i due.