Dopo Federico Bernardeschi che ha sposato la sua compagna Veronica Ciardi 48 ore dopo aver vinto gli Europei, tocca a un altro giocatore della Nazionale convolare a nozze. Si tratta di Marco Verratti che, stando a quanto riporta Gazzetta.it, è volato da Roma a Parigi insieme alla fidanzata, la modella francese Jessica Aidi: i due sono pronti per l’altare. Verratti ha due figli dal precedente matrimonio con Laura Zazzara. Stando ai settimanali rosa francesi, il giocatore del Paris Saint-Germain e la Aidi si sono conosciuti mentre lei lavorava come cameriera ed è stato amore a prima vista, tanto che lui ha lasciato tutto per stare con lei. Oggi Jessica, 19 anni, posa per cover importanti come quella di Sport Illustrated. Durante la finale degli Europei 2020 ha condiviso scatti su Instagram con la maglia della Nazionale italiana. Ora, le nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JESSICA AÏDI (@jessicaaidi)