Brutta disavventura per il padre del difensore dell’Inghilterra, Harry Maguire, prima della finalissima degli Europei contro l’Italia. L’uomo, un ragioniere di 56 anni, si è trovato coinvolto suo malgrado nei tafferugli alimentati dai tifosi inglesi all’ingresso dello stadio di Wembley e ha riportato una sospetta frattura alle costole. L’incidente è avvenuto quando centinaia di tifosi inglesi senza biglietto hanno sfondato le barriere di sicurezza per entrare allo stadio di Wembley.

Lo ha rivelato lo stesso giocatore, al ‘Sun‘. Alan Maguire non ha cercato cure mediche perché “non è uno che fa grandi storie” ed è “è andato avanti” nonostante “stia lottando con il dolore alle costole“, ha aggiunto il capitano del Manchester United, dichiarandosi contento che i suoi figli non siano andati alla partita: “Lo hanno lasciato a terra a lottare con il respiro a causa delle sue costole rotte, ma non è uno che fa grandi storie ed è andato avanti – ha spiegato Maguire -. Papà mi supporterà sempre e continuerà a seguire le mie partite, ma sarà un po’ più consapevole di ciò che accade intorno. Le cose sarebbero potute andare molto peggio, ma dobbiamo assicurarci che non accada di nuovo”.