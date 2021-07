Le foto del principe William insieme a Kate Middleton e al loro primogenito George sugli spalti di Wembley per la finale degli Europei Italia-Inghilterra hanno fatto il giro del mondo. E i più attenti avranno notato facce tese all’inizio del match. Questo non solo per l’adrenalina di una partita così importante ma anche perché, stando a quanto raccontato dalla ex tennista Marion Bartoli mentre commentava la finale di Wimbledon tra Berrettini e Djokovic, ci sarebbe stato un piccolo litigio di famiglia. “Ieri pomeriggio ho preso un tè con la duchessa e mi ha detto che George stasera a Wembley vuole indossare la maglietta della nazionale. In famiglia c’è stata molta discussione, William è d’accordo, Kate non è così entusiasta, quindi vedremo“. Alla fine la decisione è stata “no” e il piccolo George è apparso vestito in modo formale, come i genitori. Ma c’è che sostiene non si sia trattato solo di etichetta. George diventerà re del Regno Unito come sua nonna e sua papà: ci sono anche Irlanda del Nord, Scozia e Galles. E c’è da scommettere che gli abitanti di questi ‘reami’ non avrebbero gradito.