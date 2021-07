Tommaso Zorzi si è preso un periodo di relax dopo gli impegni lavorativi e televisivi: da quando ha vinto il Grande Fratello Vip 5 non si è più fermato. Ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, letteralmente. Come riportato da Libero, è stato lo stesso Zorzi a raccontare di un incidente sfiorato qualche giorno fa: “Se fossi passato venti secondi dopo sarei morto. Ragazzi ho girato l’angolo, stavo camminando, e ho visto questo cadere… Passavo tipo venti secondi dopo ed ero morto. Tiè non toccava a me!”, ha detto lui su Instagram. A causa del recente e forte maltempo che ha interessato Milano (e non solo), diversi vasi e oggetti sono volati dai balconi e uno di questi poteva colpire il giovane influencer mentre camminava per strada.