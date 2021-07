L’Aula del Senato è stata sospesa pochi minuti dopo l’inizio della discussione sul Ddl Zan. Anzi. Neanche il tempo di iniziare la discussione che la bagarre era già scoppiata in Aula. Da una parte il leghista Andrea Ostellari, che ha chiesto più tempo per poter mediare sul testo, dall’altro diversi esponenti di Pd e Leu che hanno invece chiesto di iniziare subito la discussione. “Abbiamo dovuto forzare per arrivare a questo punto e ora dobbiamo tornare indietro? Presidente, lei non lo deve consentire”, ha urlato il senatore di Leu, Pietro Grasso, intervenendo in Aula e rivolgendosi a Maria Elisabetta Casellati.

La presidente ha cercato di tenere a bada l’Aula: “C’è già un clima incandescente, decido io poi, ora stabilisco l’elenco degli interventi, avevo fatto io bene a convocare la capigruppo. La decisione ultima la prendo io”. Quindi, poco prima di sospendere l’Aula, ha aggiunto: “Gli europei li abbiamo già vinti, non voglio un clima da stadio”.