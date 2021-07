Tecniche di marketing level pro per Arisa, la nota cantante che ha da poco pubblicato il nuovo singolo Psyco. Per invitare i fan ad ascoltarlo, ha pubblicato su Instagram un TikTok sensuale con una didascalia ironica: “Se sei donna e ascolti Psyco ti crescono le tet*e. E se sei Uomo? Uguale. Basta Crederci“. Tra i tanti commenti divertenti ce n’è uno che non è certo passato inosservato. È quello di Rudy Zerbi, collega di Arisa ad Amici 20, il quale ha commentato: “Speravo mi crescessero i capelli”. E la cantante ha anche ringraziato gli 868mila fan che la seguono solo su Instagram, dicendo: “Buongiorno, Psyco sta volando, è tutto merito vostro. Grazie ragazzi”.

