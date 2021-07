Clacson, urla, fuochi d’artificio, abbracci e gioia incontenibile: ecco la reazione dei tifosi italiani subito dopo la vittoria della Nazionale agli Europei 2021. Fin qui, nulla di strano. Se non fosse che un gruppo di ragazzi, intervistati da Piazza del Popolo (Roma), hanno dedicato questa vittoria a.. Serena Autieri. Attrice, cantante e conduttrice in gamba, nessuno lo mette in dubbio.

Ma cosa c’entra con la vittoria degli azzurri? Non si sa. Loro però hanno urlato il suo nome a gran voce: “Dedichiamo questa vittoria a Serena Autieri e al suo programma Dedicato“, hanno esclamato pieni di gioia. E lei, durante la trasmissione di Rai 1 andata in onda nella mattinata di oggi 12 luglio, ha così replicato: “Grazie, grazie davvero ma grazie soprattutto ai ragazzi (della Nazionale, ndr) che ci hanno fatto sognare”.