“Non mi aspettavo questa bella vittoria così sudata, però meritata. Alle tre di stanotte mi ha chiamato Roberto Mancini per dirmi ‘grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene’. Una cosa che mi ha riempito di gioia, ma non mi hanno fatto dormire sti ‘disgrazieti'”. Così Lino Banfi racconta la chiamata ricevuta questa notte dall’allenatore della Nazionale dopo che l’attore ha accompagnato con la sua simpatia tutto il percorso degli Azzurri all’Europeo. L’attore ha festeggiato la vittoria della Nazionale di Calcio a casa con la moglie e il figlio e ha rivelato di aver avuto uno scambio di battute notturno tra lui, Roberto Mancini e ‘‘il mio ‘gancio’ Chiellini che mi ha detto che in giornata mi darà delle belle novità – ha detto Banfi -. Loro (la Nazionale, ndr) avevano deciso che avrebbero festeggiato i miei 85 anni, li ho compiuti ieri. Forse faranno una festicciola o un video, vedremo…intanto è un compleanno da ricordare’‘.

E sugli assembramenti di ieri nelle piazze delle principali città italiane per festeggiare la vittoria degli Azzurri l’attore aggiunge: ”Era prevedibile, perdoniamoci l’uno con l’altro e portiamoci questo trofeo a casa. Cinquantatré anni fa quando prendemmo l’altro trofeo – ricorda – era proprio il periodo in cui passavo dall’avanspettacolo al cabaret, dall’Ambra Jovinelli al Puff di Lando Fiorini, che fu poi la mia svolta. Era la prima volta che parlavo pugliese, allora cercavo di parlare italiano a teatro. Fu lì che dissi per la prima volta: ‘Porca puttena’, a distanza di 53 anni questa frase è servita”, ha concluso Banfi scoppiando in una risata.