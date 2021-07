Poco più di mezz’ora per percorrere due chilometri. Il pullman (coperto) degli Azzurri ha percorso alcune strade di Roma a passo d’uomo tra applausi e cori. La Nazionale si stava muovendo dal Quirinale a Palazzo Chigi per le due cerimonie organizzate per celebrare la vittoria agli Europei. Il video (velocizzato) mostra il tragitto tra il Colle e Palazzo Chigi: ad attenderli a piazza Colonna migliaia di tifosi. La squadra, grazie all’intervento di Leonardo Bonucci, ha poi percorso di nuovo alcune strade della Capitale, per poter arrivare in hotel, questa volta a bordo di un pullman scoperto.