Accoglienza d’onore per la squadra degli Azzurri, dopo la vittoria agli Europei contro l’Inghilterra a Wembley. I calciatori della nazionale sono stati prima al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi a Palazzo Chigi. Proprio in via del Corso si sono riversati centinaia di tifosi che hanno intonato cori e cantato l’inno di Mameli. La strada è stata chiusa al traffico e transennata per permettere il passaggio dei pullman. Ad accogliere in piazza Colonna la squadra il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Il capitano Chiellini e il ct Mancini hanno consegnato la coppa al presidente Draghi e insieme ai giocatori hanno alzato il trofeo davanti a decine di giornalisti e curiosi.