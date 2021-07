È arrivata pure lei, la regina Elisabetta II, a sostenere la sua Nazionale. Come? Con una lettera inviata al ct Gareth Southgate e condivisa sulle pagine social dei Tre Leoni. Cosa ha scritto la Sovrana? “55 anni fa ho avuto la fortuna di consegnare la Coppa del Mondo nelle mani di Bobby Moore e ho capito cosa significa per i calciatori, gli allenatori e lo staff raggiungere e vincere la finale del più importante torneo internazionale. Invio le mie congratulazioni e quelle della mia Famiglia per aver conquistato l’accesso alla finale, i miei migliori auguri per domani con la speranza che la partita passerà alla storia non solo per il successo ma anche per lo spirito e per l’orgoglio con il quale la affronterete“. E la Nazionale risponde: “Grazie per il supporto, Vostra Maestà”. Uno scambio che, semmai ce ne fosse bisogno dà la misura dell’importanza del match che si giocherà stasera a Wembley. Italia – Inghilterra.

A very, very special message for Gareth Southgate and the #ThreeLions. Thank you for your support, Your Majesty. pic.twitter.com/YlWfEFb08I — England (@England) July 10, 2021