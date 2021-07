Gli inglesi sono inarrestabili, almeno a livello di festeggiamenti prima del tempo. Dopo il tifoso di Manchester che si è tatuato sulla gamba un trofeo con la scritta ‘Inghilterra campione’, ora, a poche ore dal fischio d’inizio della finale dell’Europeo Inghilterra-Italia, anche la BBC pare essere molto ‘agguerrita’. Sul proprio canale Twitter ufficiale ha infatti pubblicato un collage di tre foto: i Maneskin trionfanti all’Eurovision 2021, la classifica con l’Inghilterra in 26esima posizione alla competizione canora e i giocatori inglesi che festeggiano. Tre didascalie: “Voi avete questo”, “Noi questo” e “Ora è il nostro turno”. Come se non bastasse, poi a chiare lettere: “Italia, hai vinto l’Eurovision. Non puoi avere anche gli Europei. Non essere avida ora“.

I tifosi italiani non hanno aspettato un secondo per replicare: “Cara Inghilterra, hai Harry Potter. Ora tocca a noi mostrarti un po’ di magia”, ha scritto Trash Italiano. E qualcun altro: “State zitti e buoni” oppure: “It’s coming to Rome” (invece di “It’s coming home”, come recita il motto inglese). Insomma, la partita è già iniziata fuori dal campo di gioco.