Protagonista principale della 74esima edizione del festival del cinema di Cannes, Lea Seydoux non ci sarà: l’attrice è risultata positiva al covid-19. Per lei quattro film in selezione, tre in concorso: “France” di Bruno Dumont, “The story of my life” di Ildikó Enyedi con Louis Garrel e Sergio Rubini, e “The french dispatch” di Wes Anderson. La notizia è stata confermata da Variety. Secondo l’Ansa “le voci di positivi tra accreditati e partecipanti si fanno insistenti”. Lea Seydoux è asintomatica e si trova nella sua abitazione parigina.