Sono solo capelli. Ma uno vive sempre insieme ai suoi capelli (cit.), con buona pace di chi ne ha pochi o niente. Dunque, il cantante dei Maneskin, Damiano (che a noi, lo ammettiamo, piaceva prima e piace adesso per via della forza incredibile che ha nella messa in scena, parte non da trascurare nel successo della band) ha postato una foto in intimo femminile per presentare il video di I Wanna Be Your Slave (già in classifica nel mondo, persino in Inghilterra: “vendere ghiaccio agli eschimesi”). E ha un nuovo taglio. I commentatori divisi tra “no, perché?” e “so hot”. Ora, mentre i Maneskin sono gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify con oltre 34 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese e raggiungono l’ennesimo record storico conquistando la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con il brano “Beggin’”, oltre ad avere altri due brani nella classifica mondiale (“I WANNA BE YOUR SLAVE” in posizione #8, certificato disco di platino in Italia, e “ZITTI E BUONI” #37), noi proviamo a rispondere in modo molto ironico a chi si chiede “perché?”.

I capelli, tagliandoli, si rinforzano. Capisci amme’. Il caldo. Quando esce dall’acqua e ti viene a… no niente. Comunque, si asciugano prima. Effetto sudore sulla nuca: una delle tre sensazioni peggiori dopo la puntura di zanzara nell’orecchio e il piede immacolato immerso nella sabbia bollente. Accendendosi una sigaretta si è bruciato una ciocca piuttosto grande e la scelta è stata obbligata: ‘pagliericcio ‘o taglio. Torniamo “seri”. La macchina Maneskin ha negli outfit, nelle immagini, e nella ‘visione estetica’ una parte importante del proprio “dna”. C’è poco da stupirsi, la messa in scena è da sempre elemento forte e di rilievo, qualunque sia il genere musicale. Per il tipo di scatto (e probabilmente per il tipo di video che vedremo), la chioma corta è perfetta. D’altronde parliamo di una band che veste Etro, sanno “come si fa”.

Ps. Abbiamo scherzato, ma il successo dei Maneskin, al netto degli ascolti della redazione di FQMagazine, ci fa gongolare.