Manca pochissimo alla finale dell’Europeo che si disputerà domenica 11 luglio allo stadio di Wembley. A scontrarsi saranno Italia e Inghilterra. Proprio su quest’ultima e sul suo CT Gareth Southgate ‘si sta abbattendo una tempesta… d’amore‘. La storia, che risale ai Mondiali del 2018 ma che sta tornando a fare il giro del web proprio in queste ore, è stata pubblicata dal Daily Mail. La testata britannica ha raccontato del signore Russell Gibbs, ex fidanzato di Alison, la moglie di Southgate. Sembra infatti che, ai tempi in cui giocava nel Crystal Palace Football Club (1989-1995), il CT della Nazionale inglese si fosse innamorato di Alison, che era fidanzata e conviveva con Gibbs.

Un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che nel 1997 il CT della nazionale inglese e Alison si sono spostati nel 1997 e hanno avuto due figli: Mia e Flynn. Come l’ha presa l’ex fidanzato? Sembra bene, almeno questo è quello che si evince dalle dichiarazioni che aveva rilasciato: “Ormai è una storia vecchia. E ovviamente tiferò per l’Inghilterra e per Southgate, auguro a lui, alla squadra e ad Alison le migliori fortune”. La penserà ancora così?