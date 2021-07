Michelle Hunziker, Nicola Savino, Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati a trascorrere insieme una bella giornata in barca. Dove? All’isola di Mortorio, in Sardegna. Le due note conduttrici hanno fatto impazzire i fan con uno scatto pubblicato ieri 8 luglio e accompagnato dalla didascalia: “Finalmente insieme! Gruppo giusto nel posto giusto! Un bacio da tutti noi!”. 4o anni Ilary e 44 Michelle, le due non hanno nulla da invidiare alle 20enni. E Nicola Savino ha commentato: “Quando mi ricapita!”.

Insieme a loro anche la manager Graziella Lopedota, tutti felici e spensierati fino a quando non è cominciata una gara di tuffi tanto temuta dalla Blasi. “Caz*o ma fa freddo!”, ha esclamato la conduttrice romana. “Non è capace Ilary…“, ha detto l’ex numero 10 giallorosso, che poi ha aggiunto ironicamente: “Prima le vecchie… eccole mimì e cocò”. Alla fine, dopo qualche tentennamento, Nicola Savino le ha convinte e le due si sono gettate in mare. Tanti i commenti dei fan sui social e qualcuno che deve fare polemica c’è sempre: “Ma non eri addolorata per il lutto?”, ha scritto un utente in riferimento alla recente scomparsa del cagnolino che Michelle Hunziker aveva raccontato sui social.