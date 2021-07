La finale degli Europei si avvicina, il tifo comincia a disporsi su due fronti: chi per la Nazionale italiana, chi per quella inglese. Dopo il supporto da parte del ct della Spagna Luis Enrique, gli Azzurri guadagnano anche l’endorsement dei vertici dell’Unione Europea, dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Dopo la Brexit e le tensioni tra il governo britannico e l’Unione Europea, forse non poteva andare diversamente.

“Il suo cuore è con la squadra azzurra”, ha detto il portavoce della Commissione europea Eric Mamer riferendosi alla von der Leyen. In altre parole: quando gli azzurri e l’Inghilterra scenderanno in campo a Wembley domenica la presidente della Commissione “tiferà Italia”. Stessa scelta anche Charles Michel, come comunicato dal suo portavoce: “Naturalmente farà con forza il tifo per la squadra azzurra”.