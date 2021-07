Il Covid lambisce la ‘bolla’ della Nazionale italiana a pochi giorni dalla finale dell’Europeo contro l’Inghilterra. L’allarme è scattato venerdì mattina, quando quattro tra giornalisti e operatori Rai sono risultati positivi al test per il coronavirus eseguiti negli scorsi giorni, dopo la semifinale giocata a Wembley contro la Spagna.

Il gruppo faceva parte della ‘task force’ allestita da viale Mazzini per seguire le semifinali degli Europei. I cronisti di viale Mazzini contagiati sono tre: tra loro anche Alberto Rimedio, prima voce delle partite degli azzurri che dovrà quindi essere sostituito per la finale di domenica.

La notizia, anticipata da VigilanzaTv, trapela da Coverciano, sede del ritiro della Nazionale allenata da Roberto Mancini. Il centro stampa del centro federale, per precauzione, è stato sanificato e chiuso a tutti i giornalisti. Annullata anche la conferenza stampa in presenza prevista oggi, prima della partenza del gruppo-squadra per Londra, in programma domani. Leonardo Bonucci risponderà alle domande dei giornalisti collegati da remoto.

Nel frattempo, la squadra Rai si sta sottoponendo a tamponi a tappeto in vista della spedizione per seguire la partita di domenica, con anche riflessi organizzativi per la copertura dell’evento ad iniziare dalla sostituzione di Rimedio che finora ha raccontato la cavalcata azzurra verso la finale insieme ad Antonio Di Gennaro.