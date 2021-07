Amanda Know, 34 anni esattamente oggi 9 luglio, ha raccontato in una nuova puntata del suo podcast alcuni momenti della propria vita. In particolare ha parlato dell’aborto che ha dovuto affrontare durante la pandemia. Le sue parole, riportate dal Daily Mail: “Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato che succedesse qualcosa“, ha raccontato dopo essere stata consigliata dai medici a indurre l’aborto per evitare di avere forti dolori. “Ero confusa, possibile che il mio corpo non sapesse di questo aborto spontaneo? – ha proseguito – Non ho preso gli antidolorifici, pensavo che non ne avrei avuto bisogno”. E poi ancora: “Ci è voluta circa mezz’ora prima che sentissi qualcosa. Un dolore addominale come non ho mai provato prima. Stavo tremando. Alla fine non ce la facevo più, ho avuto bisogno delle pillole. Ne ho prese un po’ e dopo mezz’ora sono stata meglio”.

Christopher Robinson, il marito ha raccontato di averla trovata “distrutta dal dolore” nella loro camera da letto. “Per due giorni ho partorito sangue, batuffoli di sangue”, ha detto lei in lacrime. Poi si chiede se in Italia possa essere accaduto qualcosa che le ha causato problemi di fertilità o se sia troppo in là con l’età.