La maggior parte della Lombardia è stata sferzata nel pomeriggio di ieri, giovedì 8 luglio, da una intensa pioggia e da grandine con chicchi di grosse dimensioni. Alcuni video pubblicati sui social mostrano i danni della violenza del clima impazzito. Nel parcheggio del centro commerciale Fiordaliso di Rozzano i chicchi hanno frantumato i vetri di decine di auto e sfondato il tetto dell’edificio. Decine le telefonate ai vigili del fuoco per allagamenti. Stessa situazione anche a Pavia, Bergamo e nel Varesotto, dove sono state chiuse alcune strade per la caduta di alberi. Interrotto il traffico sulla provinciale 43 per la caduta di un albero che ha colpito un camioncino che stava passando