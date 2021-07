A poche ore dall’assassinio che ha paralizzato Haiti, dove è stato dichiarato lo stato d’assedio, la polizia ha arrestato due dei killer del presidente Jovenel Moise, ucciso ieri nella sua abitazione di Porte au Prince. Altri quattro sospetti sono stati invece freddati in uno scontro a fuoco con gli agenti. Il capo della polizia Leon Charles ha parlato di “mercenari” responsabili dell’uccisione di Moise e spiegato che è ancora in corso “lo scontro” tra le forze della sicurezza e gli aggressori che “verranno catturati o uccisi”.

Intanto la first lady Martine Moise, come anticipato ieri dall’ambasciatore haitiano della Repubblica dominicana, è stata trasferita in aereo da Port au Prince a Miami, in Florida, a seguito delle gravi ferite riportate durante l’agguato. Ora è ricoverata nel Jackson Memorial Hospital.

Secondo l’emittente televisiva Local 10 le sue condizioni sono “critiche, ma stabili”. La first lady è rimasta ferita dopo l’attentato alla residenza della coppia presidenziale, nella notte di ieri, ad opera di un gruppo di mercenari pesantemente armati, che è costato la vita al presidente. Il primo ministro ad interim Claude Joseph ha affermato che la polizia e l’esercito hanno il controllo della sicurezza. Haiti ha una lunga storia di dittature e sconvolgimenti politici ed è il Paese più povero delle Americhe.