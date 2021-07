È con un certo sgomento che scriviamo del modo in cui Heather Parisi “ha scelto di dire addio” a Raffaella Carrà: “È sorprendente – ha scritto in un tweet – il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia“. In molti sui social hanno ricollegato l’attacco a un tweet scritto da Lorella Cuccarini quando fu esclusa dalla giuria di Forte, Forte, Forte, nel 2015, e scrisse: “La responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che più amato della mia infanzia nella mia vita professionale. In 30 anni di carriera non l’avevo mai incontrata ne starò molto lontana che per i prossimi 30“. Era davvero a questo il riferimento? Cuccarini ha espresso dolore per la morte di Raffaella Carrà. A chi si riferisse Parisi non è dato sapere, ma quel che è certo è che alcune volte è meglio tacere. Perché gli italiani la amavano, Heather, e non hanno bisogno di polemichine purchessia.