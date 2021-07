Il relatore del Carroccio Andrea Ostellari ha proposto alle altre forze di maggioranza la modifica degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7 del ddl Zan. Lo conferma il capogruppo della Lega a Palazzo Madama Massimiliano Romeo, giudicando la proposta come “una buona base di partenza”. Stesso giudizio espresso da Forza Italia. Modifiche che però stravolgerebbero completamente il disegno di legge contro l’omotransfobia. Alle otre 15 si torna in Commissione per decidere se andare in Aula alle ore 16:30 o rinviare di 24 ore. Laconico il commento della pentastellata Alessandra Maiorino: “Se Italia Viva confermasse i suoi voti, come fatto alla Camera, avremmo i numeri per approvare il ddl Zan così com’è”