Il razzo a forma fallica di Jeff Bezos fa sbellicare dalle risa la redazione di un tg australiano. Parte la musica del Zarathustra di Strauss e alle spalle dei conduttori del Today Show del canale 9 australiano ecco apparire tre foto di razzi del miliardario ceo di Amazon. Karl Stefanovic e Allison Langdon si girano sornioni e cominciano a sghignazzare. Troppa la somiglianza tra i razzi e la forma di un pene affinché il programma del mattino continui sui binari della serietà. La “risarola” contagia subito anche l’inviata a Los Angeles, Alison Piotrowski, che pur spiegando che il 20 di luglio 2021 Bezos e suo fratello Mark finiranno in orbita come un Neil Armstrong o un Buzz Aldrin qualunque, non è riuscita a trattenersi. Il razzo a forma fallica si chiama New Shepard ed è stato prodotto dalla Blue Origin di Bezos stesso. Su quanto andranno in orbita Bezos, suo fratello Mark, un cliente che ha pagato 28 milioni di dollari per salire e l’82enne Mary Wallace Funk, una donna che nel 1960 venne addestrata come astronauta, non è dato sapere. Ma il rischio che ci sia da ridere parecchio anche per questo è dietro l’angolo.