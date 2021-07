Il segreto della sua voce? “Il peperoncino. Lo compro a Vasto quando è la stagione, quelli piccantissimi fanno bene alla voce. È come prendere il cortisone, che però a me fa ingrassare e non va bene. Il peperoncino, oltre a essere un concentrato di vitamina c, pulisce le corde vocali, la voce esce cristallina. L’ho sempre usato”. A 78 anni Orietta Berti è la cantante del momento, tornata alla ribalta con il Festival di Sanremo e incoronata ufficialmente regina dell’estate dal successo del tormentone “Mille” che canta con Fedez e Achille Lauro. In un’intervista al Corriere della Sera, si racconta a 360 gradi, ripercorrendo la sua carriera e svelando aneddoti inediti sulla sua vita privata.

Come la sua abitudine di trascorrere le vacanze a Los Angeles e Las Vegas: “Negli ultimi quattro anni non sono riuscita ad andarci, ma ci sono stata per 26 anni: là mi vesto tutto in un altro modo, ho tutte le mie parrucche colorate, mi vesto d’azzurro con la parrucca azzurra, o rosa con la parrucca rosa. I miei amici là sono tutti gay, ogni sera abbiamo una festa, siamo sempre vestiti tutti strani…”. Il suo vizio, dice Orietta Berti, è “conservare le cose. Ho collezionato bambole, biancheria intima, camicie da notte, borse, scarpe con il tacco che non mi stanno più. E le acquasantiere, sono vere opere d’arte: c’è una parete piena nella camera azzurra a casa mia. Mio marito però dopo il terremoto non vuole più dormire lì perché ha paura di rimanerci secco… Adesso, dopo il successo di Mille, dovrò iniziare a collezionare ventagli”.

“Playmen” e “Playboy” le chiesero di posare nuda, anni fa: “Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l’avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera“. Il suo unico grande amore di tutta una vita è lui, suo marito Osvaldo: “Siamo fortunati perché abbiamo due caratteri completamente opposti: io sono estroversa, tiro fuori tutto, posso anche offendere e poi mi pento in un attimo come niente fosse; lui è capricorno, testone, permaloso. Ci siamo amalgamati. Facevamo tante piccole litigate, ma da giovani si fa presto: un bacetto e una carezza e si diventa più amici di prima. Adesso Osvaldo si stanca troppo a seguirmi, ha avuto tante operazioni agli occhi, soffre la luce e il rumore. E nel nostro ambiente c’è solo quello: luce e rumore”.