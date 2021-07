Vasco Rossi e Dylan Dog. Non potevano esserci universi più diversi, ma incredibilmente la rockstar di Zocca e l’indagatore dell’incubo di Londra in qualche modo si incontreranno. Accadrà, ovviamente, nel mondo dei fumetti e sugli albi della Bonelli Editore. I numeri in cui Dylan omaggia Vasco saranno addirittura tre. Il primo è uscito il 30 giugno scritto da Paola Barbato, disegnato da Corrado Roi e s’intitolerà Sally; dal 30 luglio arriverà Albachiara, scritto da Gabriella Contu e disegnato da Sergio Gerasi; dal 31 agosto Jenny, scritto da Barbara Baraldi e disegnato da Davide Furnò.

“Ho sempre amato la sintesi e i fumetti in questo son perfetti: il racconto si dipana per immagini e poche parole ma quelle che bastano a farti capire un mondo intero di cose – ha spiegato Vasco nel presentare questa inedita coppia musical fumettistica. “Il mio percorso direi che va da Nembo Kid a Tex Willer per arrivare fino a Dylan Dog, il più colto, raffinato e impegnato, il suo mondo visionario mi ha affascinato. Ancora oggi è per me un mito e sono strafelice di incontrarlo. A proposito, da Dylan Dog sono passato direttamente ai libri di filosofia”.

Dall’altro lato è Tiziano Sclavi, papà di Dylan Dog a spiegare l’incontro tra il suo investigatore in giacca nera e camicia rossa, con clark, e il rocker in giacchetta di pelle e bandana: “Una volta ho fatto un sogno. Di solito i miei sogni sono incubi paurosi e disperati, ma quello, caso più unico che raro, era felice. Non ricordo come si svolgeva, so solo che a un certo punto cantavo “Voglio una vita spericolata“. Era indubbiamente un segno. Segno che qualcosa di Vasco mi era entrato nel profondo”. Per chi correrà già da oggi in edicola troverà nell’albo in vendita una foliazione speciale arricchita da 16 pagine extra con una speciale intervista di Luca Crovi a Vasco.