Elisa Di Francisca è stata ospite di Roberta Capua e Gianluca Semprini nella puntata di Estate in Diretta andata in onda su Rai 1 mercoledì 30 giugno per presentare la sua autobiografia “Giù la maschera” e ha ripercorso così la sua carriera nel mondo della scherma ma, soprattutto, la sua vita privata, rivelando aneddoti inediti. Come l’amore tossico vissuto in gioventù: “Un mio ex – ha raccontato la campionessa – mi ha brutalizzato. Era il mio primo amore, avevo 18 anni. Mi voleva tutta per sé, voleva una scheda di telefonica solo per sé, non voleva che facessi scherma. Quando ha provato a mettermi le mani addosso, sono andata via. Ha rischiato di sfigurarmi. Scappate da queste persone, non è amore”.

Un’esperienza che l’ha segnata nel profondo: “Poi ho avuto un periodo in cui non volevo più saperne degli uomini e mi sono buttata dall’altra parte. Ho avuto un’amicizia speciale con una poliziotta, ma poi le ho detto che volevo un marito e un figlio. E il marito e i figli sono arrivati”. Oggi infatti, Elisa Di Francisca è sposata con Ivan Villa e ha due bimbi, Ettore (4 anni) e Brando appena nato.