Silenzio, qualche imbarazzo e pochi commenti. All’uscita da Montecitorio, i deputati del Movimento 5 stelle sembrano accusare il colpo dopo il post con il quale Beppe Grillo ha liquidato Giuseppe Conte . In serata, il ministro, dopo una cena con una decina di parlamentari M5s, tra cui il capogruppo a Palazzo Madamae i vicecaprogruppo di Camera e Senato,edsi ferma qualche minuto con ilfattoquotidiano.it. “Io penso chee continuo a pensarlo”, afferma. Abbandonare Grillo per fare un partito diverso dal M5s? “Questo oggi non lo so, è ancora tutto troppo fresco, ci ragioneremo. Dobbiamo. Abbiamo vissuto tante fasi, questa è una di quelle fasi. Abbiamo la forza per uscire anche da questo momento”, risponde. Avanti con Grillo sempre e comunque? “Grillo è il garante del M5s,”. C’è amarezza per Conte? “È stato il presidente del Consiglio del M5s per due governi”. Il sostegno al governo è in discussione? “Non vedo cosa cambi ” conclude Patuanelli. “Il Movimento è nato con Beppe Grillo, Conte è stato presidente del Consiglio due volte – trattiene a stento la delusione– ora è il momento di riflettere”. “Il frasario usato nei confronti di Conte è stato inadeguato nel post”, dichiara il vicecapogruppo a Montecitorio,. Avanti con Grillo? “Avanti con i valori del M5S, ora dobbiamo vedere quale sarà il cammino da qui in futuro” è la sua risposta, e sul rischio scissione sia lui sia, capogruppo in Senato, auspicano che questo non avvenga. Ma, certo, non lo escludono. Nella serata oggi ci sarà la riunione dei deputati M5s e Silvestri afferma che quello sarà il luogo “dove gestire anche l’emotività”. “, allo stesso tempo abbiamo un futuro davanti come M5s e speriamo che le cose si possano sistemare” è l’auspicio di Francesco D’Uva