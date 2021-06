Giuseppe Conte non tornerà a fare il professore di diritto civile, almeno per ora. La scomunica ricevuta da Beppe Grillo che gli ha tolto la guida del M5s prima ancora di prenderla non ferma l’ex presidente del Consiglio che, dopo una nuova uscita del garante (questa volta in formato video), ai giornalisti sottolinea: “C’è tanto sostegno dei cittadini: ho lavorato per 4 mesi. Ho aspettato Grillo in piena trasparenza. Il progetto politico non rimane nel cassetto per la contrarietà di una persona sola”. E’, con altre parole, quello che aveva detto al mattino: andiamo avanti? gli avevano chiesto, “mai indietro” aveva risposto lui, poco dopo aver parlato di “svolta autarchica” di Grillo.

Il secondo round del duello tra l’ex capo del governo e il garante-fondatore dei Cinquestelle avviene in serata. Grillo pubblica un video (dal titolo “Con il cuore”) in cui – con tono molto diverso rispetto al post di martedì, quasi pacato, ai limiti del conciliante – spiega che il dialogo con Conte è stato difficile in queste settimane, che l’ex premier è rimasto a lungo in silenzio durante la lavorazione dello statuto, che l’unica modifica che ha chiesto era solo il mantenimento della figura del garante così com’è nello statuto attuale del Movimento in modo da dare la sua spinta visionaria, correggendo pure i giudizi su Conte – trancianti, fino a martedì – in un più moderato “forse è adatto, forse non è adatto” (a guidare il M5s). Ma passa meno di mezz’ora e davanti a una selva di microfoni piazzati da tutto il giorno davanti a casa l’ex avvocato del popolo può parare il colpo, non solo mediaticamente. “Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe Grillo ma non dica falsità sul mio conto” dice. Il riferimento è al motivo della rottura, per esempio le modifiche dello statuto. Grillo “ha chiesto più che una diarchia politica, perché quando viene chiesto la rappresentanza internazionale, quando viene chiesto il coordinamento della comunicazione, quando viene chiesto di condividere tutte le scelte degli organi politici, quando finanche viene chiesto di poter concordare, e quindi autorizzare, i contratti allo staff di segreteria, io credo che sia più di una diarchia ed è umiliante“. Insomma, se Grillo ha definito lo statuto di Conte “seicentesco”, la replica è che il suo è “medievale”.

Il video-messaggio del garante con la sua versione dei fatti – Grillo che, fino a ieri non voleva sentire ragioni, usa toni che cerca il più possibile di tenere pacati e giustifica la rottura accusando l’ex presidente del Consiglio di aver fatto una proposta che non era adatta per il Movimento 5 stelle. “Ci sono dichiarazioni che mi fanno anche male, perché non le merito”, ha esordito Grillo parlando degli scontri verbali tra gli eletti delle ultime ore. “Ci siamo visti con Conte al Forum e abbiamo dato incarico a lui di rifare il M5s, è giusto che ci sia una persona che lo cambi. Eravamo tutti gasati. Dopo un po’ dico ‘prenditi lo Statuto, vedi cosa ti va male, cosa non ti piace, fai tu, chiamami, ci sentiamo’. Da allora non ho sentito più nessuno. Quindi io chiamo, lui non si fa trovare e io comincio a sentire il peso di questa cosa. Allora dico ‘se non ti fidi di me fallo vedere ai parlamentari, a qualcuno’. Sono rimasto anche in imbarazzo nel restare unico depositario di qualche sprazzo di Statutino…”. Poi, “mi è arrivata la bozza, ed era una roba in cui si metteva al centro lui, forse aveva frainteso quando agli Stati Generali gli iscritti avevano detto di fare una distribuzione dei poteri, perché sei hai tutto in mano ti fai in mano da solo”, ha detto. “Io ho solo chiesto la garanzia di avere la struttura del garante identica allo statuto che c’è ora. Non ho chiesto altro: ridammi, dammi questa possibilità di essere il visionario, il custode dei valori. Custode non significa entrare nella dinamica tua che sei un uomo straordinario, ma lasciami vedere un attimo…”.

Il fondatore ha accusato l’ex premier anche di ritardi: “La carta dei valori io non l’ho mai vista, se non una bozza, poi nient’altro: Del codice etico non abbiamo mai parlato, la transizione al 2050 forze Conte se l’era pure dimenticata”. Ma soprattutto si è giustificato: “Fino all’ultimo ho cercato di arrivare in fondo”, ha detto. Questo “è un Movimento che permette ad un professore di diventare presidente del Consiglio. Io sono venuto giù a farvi qualche battuta, lui si è offeso non lo so, ma sono battute. Forse è la mia disgrazia…Il giorno dopo mi ha fatto una telefonata tempestosa, io ho detto ‘ci siamo quasi e facciamolo vedere sto statutò, lui ha detto ‘non ti rispondo più, ti risponderò in conferenza stampa’. La conferenza stampa l’avete vista. Lui si è staccato”. E quindi, “io ho agito come dovevo agire: con il mio cuore, con la mia anima e con la mia intelligenza. Non sono il padre-padrone del Movimento. Io sono il papà del Movimento: ho fatto delle cose straordinarie, con chi oggi mi sta disprezzando, che non rinnego”. E ha chiuso rivolgendosi a chi, ormai è quasi una certezza, lascerà il Movimento: “Il Movimento cambia e doveva cambiare con lui, forse era la persona più adatta e forse, magari, non lo è. Vi abbraccio tutti. Stiamo uniti se possiamo e se poi qualcuno vuol fare una scelta diversa la farà in tutta coscienza”.

Conte dopo le dichiarazioni della mattina sceglie il silenzio – Per il momento invece, Conte decide di non aggiungere altro. Se non le parole pronunciate in mattinata che trasmettono bene l’umore dell’ex presidente del consiglio. Aveva raccolto l’invito di Grillo a prendere in mano il Movimento e rilanciarlo. Negli ultimi quattro mesi ha lavorato al nuovo statuto, ha mediato con Davide Casaleggio per ottenere i dati degli iscritti, ha fatto in modo che venisse costruita una nuova piattaforma digitale. Parallelamente ha seguito le trattative per i candidati alle amministrative dell’autunno prossimo, senza dimenticare la linea politica da seguire nei confronti del governo di Mario Draghi. Solo che poi è arrivato lo strappo di Grillo, ufficializzato ieri con un post in cui il fondatore del M5s definisce l’ex premier come uno che “non potrà” risolvere i problemi del M5s “perché non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”. Un attacco frontale che ha spaccato i 5 stelle, visto che tra l’altro Grillo ha deciso di tornare da Casaleggio e di varare su Rousseau nuove elezioni per il direttorio a cinque, il modello di gestione ideato prima dell’avvento di Conte e che lo stesso fondatore aveva cancellato per puntare sull’ex premier.

Una votazione che però non potrà avvenire. Almeno secondo Vito Crimi, che insieme a Conte ha seguito tutta la trattativa con Casaleggio e che in quanto componente anziano del comitato di garanzia ha ricevuto i dati degli iscritti dopo la pronuncia del garante della Privacy. Contro questa resistenza, si sta scagliando Grillo minacciandolo anche di dover “rispondere personalmente e direttamente dei danni”. E mentre il mondo dei 5 stelle è sotto choc, con i parlamentari che si dividono tra “contiani” e “grillini”, anche gli alleati sono in fibrillazione. “E’ una rottura pesante che non mi aspettavo”, dice Enrico Letta in un colloquio pubblicato sul quotidiano La Stampa. “Le cose che mi preoccupano sono due: il timore di dare un vantaggio alla destra, e il rischio che tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importante e delicatissima“, ha spiegato il segretario del Pd. Che non ha sentito Conte e sull’eventualità che l’ex premier dia vita a un suo partito, ha detto: “In questo momento credo sia impossibile fare qualunque tipo di previsione. Ci avviamo al tempo finale della legislatura, quello in cui si sceglierà il presidente della Repubblica, e lì bisogna essere determinati e con le idee chiare”.