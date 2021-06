Tifa Aston Villa, la squadra del cuore del papà, il principe William. E ieri era sugli spalti a tifare la sua Nazionale: è il piccolo principe George, terzo erede al trono del Regno Unito. Un principino tifoso, sì, ma molto composto. Tanto che anche quando l’Inghilterra ha fatto i due gol ha esultato con un applauso e nulla più. Lo stesso per il saluto ‘regale’ a David Beckham e Ed Sheeran, imprevedibile duo di amici seduti dietro di lui, mamma Kate e papà William. A proposito della duchessa di Cambridge, i tabloid fanno notare come riesca a essere sempre bella e impeccabile senza spendere una fortuna: in questo caso, blazer Zara al costo di 60 euro.